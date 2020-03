Man die ex zou hebben neergestoken op trein werd aangehouden Tom Vierendeels

09 maart 2020

17u40 0 Linkebeek De onderzoeksrechter heeft Xavier B. (41) aangehouden. De man wordt verdacht van poging moord op zijn ex-partner Fanny Appes (30). Hij werd vorige week door Frankrijk uitgeleverd aan ons land. Deze week verschijnt hij voor de raadkamer.

“De verdachte werd na zijn overlevering vanuit Frankrijk door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, laat Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde weten. Vorige week werd al aangekondigd dat de uitlevering van Xavier vrijdag zou plaatsvinden. Hij ging toen eerst door de politie en vervolgens door de onderzoeksrechter verhoord worden. Die laatste besliste dus om hem in de cel te houden. De verdachte zal deze week voor de raadkamer verschijnen en die moet beslissen of hij in de cel blijft.

Xavier zou op 13 februari zijn ex-partner en topatlete Fanny Appes hebben neergestoken op een trein in Linkebeek. Zelf gaf ze aan dat de dader haar ex-partner was en dat ze al maandenlang gestalkt werd door hem. Zelf gaf hij in interviews vanuit Frankrijk aan op het moment van de feiten in Frankrijk aanwezig te zijn geweest. De man was sinds de steekpartij spoorloos, maar hij kon uiteindelijk door de Franse politie gearresteerd worden.