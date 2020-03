Man (41) die ex op trein in Linkebeek zou hebben neergestoken wordt vandaag uitgeleverd Tom Vierendeels

06 maart 2020

14u18 0 Linkebeek De man die halfweg februari zijn ex zou hebben neergestoken op een trein in Linkebeek wordt vandaag overgeleverd aan ons land. Hij zal verhoord worden waarna de onderzoeksrechter een beslissing moet nemen. Zelf gaf hij aan niet in ons land geweest te zijn op het moment van de feiten.

Topatlete Fanny Appes (26) werd op 13 februari ‘s ochtends neergestoken op een trein in het station van Linkebeek. Zelf beweerde ze dat haar ex-man de dader was. Hij kon een kleine week later opgepakt worden in Frankrijk. “De 41-jarige verdachte wordt vandaag overgeleverd door Frankrijk”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Hij zal door de politie en nadien door de onderzoeksrechter worden verhoord.”

Met de Franstalige krant ‘La Capitale’ gaf hij voor zijn arrestatie nog een telefonisch interview. Daarin zei hij dat hij zich op het moment van de feiten in Frankrijk bevond en dat hij al maanden geen contact meer met zijn ex had. “Ik wil geen problemen meer, maar zij moet ook stoppen met mij te beschuldigen”, klonk het. Zelf zegt Fanny wel dat het wel degelijk om haar ex gaat die haar volgens haar al maandenlang stalkte en waarvoor ze ook al meermaals klacht had ingediend. Het gerechtelijk onderzoek zal duidelijkheid moeten brengen. Het parket gaat wel uit van poging moord door de man. Er zouden ook camerabeelden aanwezig geweest zijn van op de trein.