Man (41) die ex neerstak op trein nog altijd spoorloos, parket gaat uit van poging moord Tom Vierendeels

14 februari 2020

16u16 0 Linkebeek Xavier B. (41) is nog altijd op de vlucht voor de politie. De man stak donderdagochtend zijn ex-partner Fanny A. (26) neer op een trein in Linkebeek. Hij wordt intussen verdacht van poging moord. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar, maar diende al tal van klachten in tegen haar ex voor stalking.

De Kameroense topatlete was ‘s ochtends in Eigenbrakel de trein opgestapt om naar haar werk te gaan. Plots zag ze haar ex uit Bergen zitten. Tussen Sint-Genesius-Rode en Holleken (Linkebeek) liep het verkeerd. Xavier stak Fanny rond 8.30 uur in de rug met een mes en sprong van de trein in het station van Linkebeek. De lokale politie en de federale spoorwegpolitie kwamen ter plaatse en zochten nog enkele uren in de buurt, maar de man verdween spoorloos. Het parket laat weten dat hij vrijdagmiddag nog altijd niet was gevonden en verder wordt opgespoord. “Deze ochtend werd een onderzoeksrechter met de feiten gelast wegens poging moord”, laat Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde nog weten. De feiten zouden gefilmd zijn door bewakingscamera’s op de trein. De vrouw, die niet in levensgevaar verkeerde, zegt al maandenlang gestalkt te worden door de man. Twee weken geleden werd ze naar eigen zeggen nog bijna aangereden door haar ex.