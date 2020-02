Man (31) steekt ex-partner neer op trein in Linkebeek Tom Vierendeels

13 februari 2020

10u47 128 Linkebeek Een 31-jarige man heeft deze ochtend zijn ex-partner aangevallen met een mes op trein ter hoogte van Linkebeek. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. De man kon ontkomen. Veertig treinen ondervinden hinder door het incident.

De steekpartij speelde zich rond 8.30 uur af op de trein tussen de stations van Sint-Genesius-Rode en Holleken in Linkebeek. De ex-partner van de man raakte daarbij gewond en werd voor verzorging met een ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader kont ontkomen en sprong dus waarschijnlijk van de trein in het station Holleken. Politie is naar hem op zoek.

De lokale politiezone Rode en de federale spoorwegpolitie kwamen samen met verantwoordelijken van Infrabel en de NMBS ter plaatse. In eerste instantie werd gewacht op het labo van de federale politie voor een sporenopname, maar de trein kon uiteindelijk kort na 11 uur het station verlaten. Naar verluidt hebben camera’s op de trein het incident gefilmd.

Het spoor richting Brussel op de lijn 124 Brussel-Nijvel-Charleroi was wel lange tijd versperd en dat veroorzaakte hinder in beide richtingen. Volgens Infrabel liep een veertigtal treinen samen zo’n vierhonderd minuten vertraging op. Vertragingen blijven tot het middaguur mogelijk.

