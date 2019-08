Linkebeek sluit zich aan bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zenevallei Bart Kerckhoven

07 augustus 2019

14u46 0

Linkebeek maakt voortaan ook deel uit van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Zo zijn voortaan alle gemeenten in de streek aangesloten bij de organisatie. Voordien waren ook al Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat lid. Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei organiseert acties om het landschap en de natuur in de streek te beschermen. De gemeenten kunnen beroep doen op de expertise van de medewerkers van het Regionaal Landschap maar ook de inwoners kunnen bijvoorbeeld het knotteam optrommelen wanneer bomen gesnoeid moeten worden of het fruit van boomgaarden laten plukken dat anders zou weg rotten.