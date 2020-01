Linkebeek ligt opnieuw dwars voor herinrichting van spoorlijn 124: Voorstel voor overdekte sporen wordt onderzocht Bart Kerckhoven

30 januari 2020

17u02 0 Linkebeek De kleinste gemeente langs spoorlijn 124 ligt opnieuw dwars voor de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN). De gemeenteraad van Linkebeek keurt de startnota van de Vlaamse regering al meteen af en wil niet dat de lijn verdubbeld wordt van twee naar vier sporen. Spoorwegbeheerder Infrabel bestudeerd intussen de eisen van de gemeente. “We willen nog steeds een oplossing waar iedereen zich kan in vinden”, klinkt het.

Spoorlijn 124 is de laatste lijn die nog moet aangepakt worden om het GEN rond de hoofdstad helemaal klaar te hebben. De verdubbeling van het aantal sporen tussen Brussel en Nijvel had zelfs al jaren geleden een feit moeten zijn maar vorige pogingen strandden steeds in juridische procedures. Onder andere in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode verzette men zich tegen de plannen. Begin vorig jaar gaf toenmalig premier Charles Michel (MR) nog de symbolische start van de werken op de lijn 124 en leek het alsof het hele project opnieuw op de rails stond.

Kort nadien legde de gemeente Linkebeek een eisenpakket op tafel. Het schepencollege is bezorgd over de uitbreiding van het aantal sporen en de aanleg van de fietssnelweg naast de lijn. Spoorlijn 124 gaat namelijk door groen gebied in het dorp. Intussen is een eerste nota opgemaakt om een nieuw uitvoeringsplan uit te tekenen dat de werken mogelijk moet maken maar in Linkebeek verwijst de gemeenteraad die nota al naar de prullenbak omdat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de eisen van de gemeente.

Bij spoorwegbeheerder Infrabel panikeren ze vooralsnog niet. “Op een commissie waar zowel mensen van de gemeente als Infrabel vertegenwoordigd zijn werden inderdaad de opmerkingen besproken”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “We hebben vooral onthouden dat er voor de gemeente twee zaken moeilijk liggen. Men wil dat de sporen in een overdekte sleuf gelegd worden over een afstand van honderd meter en dat de sporen niet verdubbeld worden op het grondgebied van Linkebeek. Het voorstel van de sleuf wordt nu verder onderzocht door Infrabel en de NMBS zal nu een nota opmaken waarbij het belang van die vier sporen over de hele lijn wordt uitgelegd. Er is dus nog steeds overleg. We weten dat het dossier een lange voorgeschiedenis kent maar het is nog steeds de bedoeling om tot een voorstel te komen waar iedereen kan achter staan. Deze afwijzing van de startnota heeft voorlopig ook niet meteen een invloed op de timing van de werf.”

Goed nieuws is er wel in Sint-Genesius-Rode. Ook daar stond men de voorbije jaren erg kritisch tegenover de GEN-werf maar daar heeft het schepencollege voorlopig nog geen problemen met wat er op tafel ligt.