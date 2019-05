Lijstduwer Damien Thiéry (MR) niet meer verkozen in de Kamer Bart Kerckhoven

27 mei 2019

07u42 2

Damien Thiéry (MR) is zijn zitje in de Kamer kwijt. Thiéry werd door MR opnieuw gebombardeerd tot lijstduwer en behaalde 5.274 voorkeurstemmen. In de kieskring Brussel-Hoofdstad behaalde MR uiteindelijk drie verkozenen maar Thiéry is daar dus niet bij. Thiéry werd in 2010 verkozen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, toen nog als lid van FDF. In 2013 maakte hij zijn overstap bekend naar de MR. Vandaag is Thiéry nog schepen in Linkebeek als lid van de lokale lijst Ensemble-Linkebeek-Samen.