Jagers houden ook deze zomer rekening met buurtbewoners in Linkebeek Bart Kerckhoven

15 juli 2019

13u24 0 Linkebeek Ook deze zomer zullen jagers rekening houden met de buren en enkel op afgesproken tijdstippen jagen in Linkebeek. De overeenkomst die de jagers enkele jaren geleden sloten met het gemeentebestuur blijft gelden.

Vanaf 1 juli tot en met 15 september zal er op zaterdag en zondag niet gejaagd worden in de gemeente en op andere dagen beginnen ze pas te schieten vanaf 11 uur. Frequent schieten duurt tot 19 uur en tegen 20 uur wordt er helemaal niet meer geschoten. Er zullen ook maar drie jagers tegelijk op stap zijn en er zal niet geschoten worden in de richting van de huizen. De jagers zullen ook minstens 150 meter weg blijven van de woningen.

In ruil voor de naleving van die regels zal het gemeentebestuur geen jachtverbod meer opleggen zoals dat in het verleden al eens gebeurde. De overeenkomst is gesloten met de jachtrechthouder van het gebied. Wie toch problemen ondervindt, wordt gevraagd om de politie te waarschuwen.

