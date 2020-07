Gemeentehuis en OCMW-gebouw Linkebeek sluiten de deuren tot eind juli nadat personeelslid besmet blijkt met corona Amber Gys

11 juli 2020

15u10 5 Linkebeek Het gemeentehuis en het OCMW-gebouw van Linkebeek hebben de deuren gesloten nadat een personeelslid positief testte op het coronavirus. De gemeentelijke gebouwen blijven al zeker gesloten tot eind juli.

Bij een personeelslid van de gemeentedienst werd een positieve coronatest afgenomen. Hierdoor heeft de gemeente Linkebeek beslist om zowel het gemeentehuis als het OCMW-gebouw te sluiten voor bezoekers en personeelsleden. De sluiting van de gebouwen geldt al zeker voor twee weken en zal dus ten vroegste op 27 juli opnieuw de deuren openen. “Beide gebouwen zullen pas opnieuw kunnen openen na overleg met specialisten om zeker te zijn dat iedereen veilig is”, meldt de gemeente op hun website. De gebouwen zijn momenteel enkel toegankelijk met toelating van de burgemeester voor een beperkt aantal personeelsleden. Het gemeentehuis is nog minimaal telefonisch bereikbaar. Dringende vragen kunnen gesteld worden via info@linkebeek.be of info@ocmwlinkebeek.be.