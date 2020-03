Eerst drie maal veroordeeld voor moord, nu ook voor oplichting Wouter Hertogs

03 maart 2020

12u21 0 Linkebeek Voormalig politie-inspecteur Johan Devriendt, die veroordeeld werd voor de moord op zijn echtgenote Christel Van Bourgogne, is veroordeeld tot 30 maanden cel voor het oplichten van de ouders van het slachtoffer.

Johan Devriendt verwierf nationale bekendheid nadat hij maar liefst drie keer voor een assisenhof verscheen. De gewezen politie-inspecteur putte alle rechtsmiddelen uit, nationaal en Europees. Daardoor kende hij bijna veertien jaar na de feiten nog altijd zijn definitieve straf niet. Net als in september 2006 en juni 2016 werd Devriendt tijdens zijn derde assisenproces tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn partner Christel Van Bourgogne (29) in Linkebeek in de nacht van 24 op 25 augustus 2003. Hij was in 2006 een eerste maal tot levenslang veroordeeld. Nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg had geoordeeld dat zijn rechten in dat proces geschonden waren, werd die veroordeling verbroken en kwam het tot een nieuw proces, waarbij Devriendt in 2017 opnieuw tot levenslang werd veroordeeld.

Het arrest dat het assisenhof in 2007 had uitgesproken over de schadevergoedingen bleef al die tijd wel overeind en op basis daarvan legden de ouders van Christel Van Bourgogne beslag op het appartement dat hun dochter samen met Devriendt had aangekocht. Na dat beslag moesten zowel de huur als de maandelijkse provisie voor de kosten aan de deurwaarder betaald worden, maar Devriendts nieuwe echtgenote ging nog steeds maandelijks de provisie innen bij de huurder zelf. Later, nadat het appartement was toegewezen aan de ouders, liet Devriendt de provisie rechtstreeks op zijn rekening storten, en in mei 2014 vroeg hij aan de huurder om ook de huur aan hem te betalen.

De verdediging voerde aan dat er geen sprake was van een misdrijf. “Dit is een puur burgerlijk geschil”, klonk het. “Het beslag gold niet voor de provisie. Het is niet bewezen dat Devriendt dat geld heeft achtergehouden, noch dat hij de bedoeling had iemand te bedriegen of op te lichten.” De rechtbank was het daar gedeeltelijk mee eens en sprak Devriendt vrij voor een deel van de feiten, maar legde hem voor de andere wel een gevangenisstraf van 30 maanden op. Zijn toenmalige echtgenote, die ook terechtstond, werd volledig vrijgesproken.