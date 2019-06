Drinkwater in Linkebeek wordt duurder omdat grote werken voor de deur staan Bart Kerckhoven

11 juni 2019

16u15 4 Linkebeek De Linkebekenaren betalen voortaan gemiddeld 15 euro meer voor hun drinkwater. Tot nu toe was drinkwater in het dorp erg goedkoop maar het gemeentebestuur besliste om de maximumcoëfficiënt toe te passen.

Aangewezen burgemeester Yves Ghequiere (Link@venir) kondigde de maatregel aan in het gemeentelijk infoblad. Een deel van de prijs van het drinkwater hangt af van de gemeentelijke bijdrage. “Sinds het tariferingssysteem in werking trad is Linkebeek de enige gemeente van een honderdtal in het netwerk van Farys, waar de coëfficiënt op 0,97 gebleven is, en dat is een pak lager dan de wettelijke bovengrens”, legt Ghequiere uit. “In de nieuwe legislatuur moeten verschillende verplichte projecten gefinancierd worden om het rioleringsnetwerk in onder andere de Ukkelsesteenweg, de Hollebeekstraat tussen de brug Holleken en de Amnestysquare en het Oplinkebeekpad te vervangen en uit te breiden. Daarom kiezen we voor een maximumcoëfficiënt. Wetende dat het gemiddelde gebruik per bewoner per jaar ongeveer 30 m³ bedraagt, zal dit een stijging van ongeveer 15€ per bewoner teweeg brengen.” Ghequiere roept de inwoners om tijdens het zomerseizoen ook niet onnodig water te verbruiken.