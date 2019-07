Burgemeester kan eindelijk snoeien in lijstje van 25 (!) bevoegdheden: “Alles goed opvolgen was gewoon onmogelijk” Bart Kerckhoven

03 juli 2019

15u25 4 Linkebeek Burgemeester Yves Ghequiere (Link@venir) kan eindelijk enkele van zijn vijfentwintig bevoegdheden verdelen. Nu de Raad van State de beslissing van Homans over zijn niet-benoeming ongedaan maakt, kan er een nieuwe schepen in Linkebeek aan de slag. “Dat is geen moment te vroeg”, aldus Ghequiere. “We kunnen nu eindelijk de gemeente besturen zoals het hoort.”

De burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Wezembeek-Oppem en Linkebeek sprongen een gat in de lucht toen ze vernamen dat de Raad van State de beslissing van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde. Zij weigerde de vier te benoemen omdat ze oproepingsbrieven in het Frans naar Franstalige inwoners verstuurden. Volgens Homans is dat in strijd met de taalwetgeving maar de Raad van State denkt daar anders over.

Soms onmogelijk

In Linkebeek was de opluchting wellicht nog groter dan elders. Burgemeester Yves Ghequiere torst daar al sinds januari liefst vijfentwintig bevoegdheden. Geen burgervader in Vlaanderen die wellicht zulk een takenpakket heeft. Van Openbare Werken tot Mobiliteit en OCMW maar ook Patrimonium en Gelijke Kansen, … noem het op en het zit in de portefeuille van Ghequiere. Oppositieschepen Damien Thiéry (Ensemble-Linkebeek-Samen) had geen zin om het werk van Ghequiere te verlichten en tegelijk wilde de burgemeester dan weer zijn partijgenoot Mariette Wennmacher bij haar debuut als schepen uit de wind zetten. “Maar al die bevoegdheden goed opvolgen was soms onmogelijk”, geeft Ghequiere toe.

Het gaat me niet om wie nu gelijk heeft, maar nu kunnen we eindelijk Linkebeek besturen zoals het hoort Yves Ghequiere

“Ik was dus aangenaam verrast dat de Raad van State nu al een beslissing velde. Eerlijk gezegd had ik dit tijdens de zomervakantie niet meer verwacht maar ik ben heel blij. Marco Schetgen kan volgende week de eed afleggen en dan kunnen we op een schepencollege eindelijk al die bevoegdheden goed verdelen. Marco kan bijvoorbeeld perfect Openbare Werken en Mobiliteit opvolgen. Op dat vlak staat onze gemeente voor hele grote uitdagingen. Net daarom ben ik blij dat de Raad van State minister Homans heeft terug gefloten.”

Constructief opstellen

“Het gaat me niet om wie nu gelijk heeft maar nu kunnen we eindelijk Linkebeek besturen zoals het hoort. De komende jaren staan er grote rioleringswerken op stapel in ons dorp en ook de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN) staat opnieuw op de agenda. Het zou gewoon te veel geweest zijn voor mij. Ik zal zeker nog een hele reeks bevoegdheden behouden maar nu kan ik me toespitsen op mijn rol als burgemeester.” Ghequiere rekent er op dat ook Damien Thiéry als schepen van de oppositie mee zal werken. “Als hij het beste voor heeft met ons dorp zal hij zich constructief opstellen”, zegt Ghequiere. “Ik verwacht dat eigenlijk van alle gemeenteraadsleden. We kunnen nu eindelijk vooruit kijken. Het zou zonde zijn om nu nog meer tijd te verliezen door te ruziën.”

In Sint-Genesius-Rode kan ook een nieuwe schepen aan de slag. Nicolas Kuczynski (IC-GB) kan daar ook met zes maanden vertraging de eed afleggen.