Brand aan friteuse op terras slaat over naar dak Tom Vierendeels

13 juni 2020

13u07 0 Linkebeek Een woning in de Fons Dehaesstraat raakte zaterdagochtend onbewoonbaar na een hevige brand. Volgens de bewoner ontstond het vuur op het terras aan een friteuse, maar de vlammen sloegen snel over naar het dak. Een overslag naar een aanpalende woning kon worden vermeden. Er vielen geen gewonden.

De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd voor een brand in de smalle straat in Linkebeek. Zowel de Brusselse brandweer als de brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden samen met de lokale politiezone Rode ter plaatse. De bluswerken werden aangevat, maar de omstandigheden waren niet eenvoudig door onder meer de beperkte ruimte in de straat. De brandweerlieden konden een aanpalende woning volledig vrijwaren. Het vuur ontstond op het ruime balkon dat dienst doet als terras. De oorzaak van de brand valt te zoeken bij een friteuse. Of die recent nog gebruikt was is onduidelijk. Wel zou er ‘s ochtends vroeg al brand geweest zijn, maar die kon de bewoner zelf blussen. Nadien zou er dus buiten opnieuw brand zijn uitgebroken zonder dat de man dit snel in de gaten had. De vlammen konden zich vervolgens via onder meer een regenpijp naar het dak verspreidden en bereikten uiteindelijk ook de nok van het dak. Door de brand- en waterschade zou de woning tijdelijk onbewoonbaar zijn.