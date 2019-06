Begin september uitspraak in proces-Van Eyken WHW

21 juni 2019

18u03 0 Linkebeek Op de laatste procesdag heeft Christian Van Eyken nogmaals zijn onschuld uitgeroepen. “Dat is nu al 4 jaar dat ze altijd zeggen: jullie zijn de beklaagden, jullie zijn degenen die het gedaan hebben. Wij hebben altijd gezegd: wij zijn niet verantwoordelijk, we zijn onschuldig,” klonk het.

Eerder op de dag bepleitte de verdediging de vrijspraak bij gebrek aan voldoende bewijslast. Van Eyken beweert dat toen hij en Sylvia het appartement waar de moord gebeurde verlieten Marc Dellea nog in leven was. De ex-burgemeester van Linkebeek was kritisch voor het onderzoek.“Het is pas 11 maanden na de feiten dat Sylvia en ik opeens ondervraagd zijn geweest als verdachten in de zaak. De politie vroeg: wat heb je die dag en toen gedaan? 11 maanden na de feiten vervagen uw herinneringen. Als ik ooit nog vertrouwen wil hebben in het gerecht, hoop ik op een goede afloop”, besluit Van Eyken. Uitspraak op 3 september.