Aziatische hoornaar gezien? Vespawatch doet oproep om meldingen door te sturen Michiel Elinckx

10 september 2019

18u32 0 Linkebeek Vespawatch, een vereniging dat de Aziatische hoornaar opspoort, doet een oproep aan de bevolking van Linkebeek. Wie het exotische wesp ziet, moet meteen melding maken bij de vereniging.

De Aziatische hoornaar zit al sinds 2011 in België. Ieder jaar wil Vespawatch, bij het begin van de herfst, zoveel mogelijk nesten verdelgen. In totaal kent Vespawatch zo’n 30 locaties waar de Aziatische hoornaar zich waarschijnlijk bevindt. Een van die locaties is Linkebeek. Daarom doet Vespawatch een oproep om waakzaam te zijn en mogelijke nesten meteen door te geven.

Tuinhuisjes en gevels

De ‘schuilplaatsen’ van de Aziatische hoornaar zijn meestal te vinden in hoge boomtoppen of aan tuinhuisjes en gevels. Als Vespawatch de nesten kan verdelgen tijdens de komende maanden, kan de populatie van de Aziatische hoornaar mogelijk slinken.