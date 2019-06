25 jaar gevorderd voor Van Eyken en echtgenote: “Ze hebben Dellea vermoord. In zijn slaap. Het toppunt van lafheid” WHW

20 juni 2019

17u45 0 Linkebeek Het openbaar ministerie heeft 25 jaar cel gevorderd tegen Christian Van Eyken en Sylvia B. “Een reeks van ernstige, precieze en overeenstemmende aanwijzingen tonen duidelijk aan dat ze Marc Dellea vermoord hebben”, klonk het.

Dellea werd op 8 juli 2014 dood teruggevonden in zijn appartement in de Mutsaardlaan in Laken. Hij had een kogel in het hoofd gekregen. Het gerechtelijk onderzoek leidde naar Sylvia B., toen de echtgenote van het slachtoffer, en naar Van Eyken, haar werkgever en minnaar. Sylvia B. was zijn parlementaire medewerkster toen hij in het Vlaams Parlement zetelde. Volgens advocaat-generaal Laure Wynants is het zo klaar als een klontje. “De twee hebben Dellea vermoord. In zijn slaap. Het toppunt van lafheid”, haalde ze uit. De magistrate merkte op dat Sylvia B. erg close was met de dochter die ze met Marc Dellea had. Haar alleen voor zich hebben zou meegespeeld kunnen hebben. Ze verwees voorts naar het huis in Tubeke dat ze samen met Dellea bezat en waarvoor ze een schuldsaldoverzekering hadden genomen. Zijn dood zou hen dus ook financieel voordeel hebben opgeleverd.

Ze trok naar Frankrijk om de eerste echtgenote van Christian Van Eyken te ontmoeten omdat ze vond dat die haar te veel alimentatie betaalde. Ze deed zich voor als een Belgische toeriste. Liegen is haar tweede natuur Advocaat nabestaanden Marc Dellea over Sylvia B.

Dochter en geld

In de voormiddag had de burgerlijke partij al gepleit. Ook zij wezen naar twee mogelijke motieven. “Alles draaide om L., de dochter van haar en Dellea, en geld”, klonk het. De advocaat van de nabestaanden maakte ook gehakt van de ‘inbraakhypothese’ die de beklaagden maakten. “Het appartement was op orde en een bedrag van 13.000 euro in contanten werd niet meegenomen. Het zou bovendien moeilijk geweest zijn langs de kier van de muggenhor van een venster binnen te geraken.”

Leugens

De raadsman plaatste ook vraagtekens bij de versie die de beklaagden van de feiten gaven. “Tussen 6 juli om 21 uur en 7 juli om 2 uur gaat niemand binnen of buiten bij Marc Dellea. De laatsten die naar buiten gaan, zijn de beklaagden. Volgens hun verklaringen gingen ze in dit appartement (toen nog steeds de domicilie van Sylvia B.) kleren halen, documenten invullen voor de verkiezingsuitgaven en vervolgens Scrabble spelen. Waarom dààr gaan werken, in het appartement van de man van mevrouw, terwijl ze de documenten konden meenemen om bij mijnheer Van Eyken te werken? Het hele verhaaltje dat ze opdissen past volgens de nabestaanden bij de persoonlijkheid van B. Ter illustratie vertelde hun advocaat in zijn pleidooi een anekdote. “Ze trok naar Frankrijk om de eerste echtgenote van Christian Van Eyken te ontmoeten omdat ze vond dat hij haar te veel alimentatie betaalde. Sylvia deed zich voor als een Belgische toeriste. Liegen is haar tweede natuur. We beschikken over opnames op dictafoon die ze zelf gemaakt heeft tijdens haar ontmoeting met deze dame. (...) het gemak waarmee ze urenlang zit te liegen door haar valse dingen toe te vertrouwen (...) Het is schrikwekkend! “, aldus de advocaat.