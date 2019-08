Lindebomen in gevaar bij collectorwerken: “We doen er alles aan om ze te bewaren” Christophe Maertens

16 augustus 2019

18u00 0 De stad Ieper doet er alles aan om vier grote lindebomen in de Boomgaardstraat in Ieper te behouden. Door collectorwerken lopen de bomen namelijk gevaar.

“De Ieperse collectorwerken zijn best ingrijpend. Heel wat straten worden opengebroken, krijgen nieuwe riolen en worden daarna heraangelegd. Er komen op verschillende plekken ook grote pompinstallaties onder de grond. Het gaat hierbij om een samenwerking van Aquafin en de stad Ieper”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (sp.a).

In eerder fases zijn de buurten van ’t Zaalhof en de Veemarkt, Surmontstraat en Masscheleinlaan aangepakt. “Nu zijn de collectorwerken in het hart van de stad aanbeland. Fase drie beslaat de nauwe straten tussen de Boterstraat, Montstraat, ’t Zaalhof en Rijselstraat”, verduidelijkt de schepen. “In die fase zijn de Klaverstraat, Burchtstraat en Lombaardstraat ondertussen al afgewerkt. In de Kiekenmarkt en de Sint-Elisabethstraat zijn de werken nog bezig. Begin september is het de beurt aan het eerste deel van de Boomgaardstraat, tussen Boter- en Burchtstraat. Tot eind februari zal dit deel van de Boomgaardstraat afgesloten zijn.”

Ondertussen is er een voorstudie bezig voor het tweede deel van de Boomgaardstraat, het deel met parkeerstroken en vier grote lindebomen. Ieper heeft een bomenexpert aangesteld om te onderzoeken of de bomen bewaard kunnen blijven. “De expert liet weten dat de bomen het kunnen overleven mits extreme zorgvuldigheid bij de uitvoering van de werken. Ook de toestand van de wortels zal nog bekeken moeten worden bij het wegnemen van de verharding”, zegt de schepen. “Het stadsbestuur zal dit nu grondig onderzoeken in overleg met het studiebureau en de aannemer. Ook de veiligheid van onze burgers en hun woningen willen we verzekerd zien.”