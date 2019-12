Zeven bestuurders met glaasje (of jointje) te veel op Toon Verheijen

29 december 2019

De politiezone Regio Turnhout heeft zaterdagnacht alcoholcontroles gehouden in Lille, Oud-Turnhout en Turnhout zelf. In totaal moesten 545 bestuurders een ademtest afleggen. Twee bestuurders moesten voor drie uren hun rijbewijs inleven, vijf bestuurders voor zes uren en twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor drugs in het verkeer.