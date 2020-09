Wout Van Aert vereeuwigd op het wegdek in Lille: “Echt, nu moet ik bij het trainen elke keer op mijn eigen kop zien?” Toon Verheijen

22 september 2020

17u03 4 Lille Wout Van Aert heeft er een puike Tour de France opzitten en dat bracht Linda Merckpoel op het idee om hem eens te verrassen. Samen met de mannen van Puncheur, een gezelschap van streetart-artiesten, brachten ze een levensgrote graffititekening van Wout aan op het wegdek in Heerle, niet ver van zijn woning.



Linde Merckpoel is een gekend gezicht van Studio Brussel en vlogt ook regelmatig. In een ludiek filmpje maakt ze een verslag van haar stunt. “Jullie vragen zich misschien af wat ik in het midden van de nacht in de Kempen doe met een spuitbus in mijn handen? Wel dan heb je misschien niet goed opgelet de voorbije weken. Want wie was er de topper in de Tour de France ? Inderdaad, Wout Van Aert!” Daarop trok ze samen met de mannen van Puncheur naar Heerle in Poederlee om er op de weg een grote graffititekening van hem op het wegdek te spuiten. Wout woont een beetje verderop net over de grens tussen Poederlee en Herentals.

Het filmpje gaat dan verder dat Linde in een strandstoel Wout opwacht die ondertussen samen met zijn partner Sarah op weg is naar huis. Op de plaats van het kunstwerk stappen ze uit en krijgt Wout twee flessen champagne en zijn vrouw Sarah ook eentje. “Omdat jij binnenkort ook een hele prestatie moet leveren”, knipoogde Linde, bedoeld op de bevalling. Wout zelf was in elk geval wel enethousiast. “Zalig! Nice! En moet ik nu écht elke dag op mijn eigen kop zien als ik ga trainen (lacht).”