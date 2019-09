Wout van Aert deelt anderhalf uur handtekeningen uit aan honderden supporters Wouter Demuynck

29 september 2019

18u12 0 Lille Parochiezaal Sint-Pieter in Lille zat zondagnamiddag afgeladen vol voor de fandag van Wout van Aert. De Kempenaar nam ruim de tijd om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan met zijn talrijk opgekomen supporters.

Enkele honderden fans tekenden zondag present voor de fandag in van Aerts thuishaven Lille. van Aert mag dan wel naar Herentals verhuisd zijn, in de Kempense gemeente dragen ze hem nog steeds op handen. Een ellenlange rij fans vormde zich in de zaal om toch maar een handtekening en foto van hun held te bemachtigen. Het nam iets meer dan anderhalf uur in beslag, maar van Aert werkte de rij keurig af.

Intussen konden de supporters in de parochiezaal op een groot scherm het WK wielrennen volgen, met een hapje of drankje in de hand. De supporters konden ook een gesigneerd truitje van van Aert winnen door deel te nemen aan de tombola. De opbrengst gaat naar To Walk Again, het goede doel waarvan Wout van Aert en zijn vriendin Sarah De Bie peter en meter van zijn. De geplande fietstocht met de fans werd op voorhand afgelast omwille van de slechte weersvoorspellingen.

Zowel de gemeente als zijn supportersclub huldigden van Aert nog op het podium voor zijn knappe prestaties van de afgelopen maanden. van Aert, die momenteel revalideert van de blessure die hij in juli opliep in de Tour de France, lichtte ook nog een tipje van de sluier over zijn comeback. “Als alles op schema zit, hoop ik tijdens de kerstperiode enkele veldritten te rijden. Het zou pijnlijk zijn om de hele winter te moeten overslaan, maar ik zal het advies van de dokters moeten volgen.”