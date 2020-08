Woonzorgcentrum Lindelo heeft als eerste in provincie een ‘coronatroostplaats’: “Nood aan plek om tot rust te komen” Toon Verheijen

14 augustus 2020

17u02 3 Lille Het woonzorgcentrum Lindelo in Lille heeft naar aanleiding van corona als eerste in de provincie Antwerpen een troost- en bezinningsplaats ingericht in haar tuin. De plek is voor iedereen uit Lille toegankelijk. “De voorbije maanden zijn wreed geweest, voor iedereen. Bewoners, familie en personeel gaven aan dat ze nood hebben aan een plaats om even tot rust te kunnen komen”, zegt directeur Kris Breugelmans.



Het wzc Lindelo in Lille heeft 155 bewoners. Net als andere zorginstellingen in Vlaanderen heeft het een enorm zware tijd achter de rug. “12 maart zullen we niet snel vergeten”, zegt Kris Breugelmans. “Plots vielen alle contacten weg. Het coronavirus wist overal binnen te dringen, ook in Lindelo, maar we hebben stand kunnen houden. Vooral de maanden april en mei waren loodzwaar. We hebben een Covid-19-afdeling moeten maken door letterlijk een deel van het gebouw te isoleren door een gang dicht te timmeren. Maar dat was de enige oplossing om de bewoners die getroffen waren toch nog een beeetje vrijheid te geven. Ze hadden nog een stukje tuin om te wandelen. En gelukkig hebben we ook de niet-besmette bewoners nog wat verpozing kunnen bezorgen. Maar het nadeel was dat personeel zichzelf volledig moest beschermen tegen het virus en dan wordt warmmenselijke zorg moeilijk. In het begin hadden onze mensen zelfs asbestpakken aan. In de zwaarste periode hadden we 18 procent besmettingen bij de bewoners en 8 procent bij het personeel. Een twintigtal bewoners is overleden aan het virus.”



Wreed

Kris Breugelmans noemt het hele virus wreed. Niet alleen door de overlijdens, maar ook door de emotionele impact op de bewoners, het personeel en de famillie. “Ons personeel zijn diegenen die dag in dag uit met liefde voor de bewoners zorgen, maar nu moesten ze tijdens het toedienen van de laatste zorgen die afstand bewaren. Dat is wreed. Partners en kinderen die hun soms terminale (groot)vader of (groot)moeder niet meer dikwijls konden zien of ook afstand moesten bewaren. Dat laat sporen. Stilaan hoorden we bij bewoners, personeel, vrijwilligers en familie dat er nood was aan psychologische begeleiding, maar dat niet alleen. Ook nood aan een plaats waar je even kan mijmeren, stilstaan, nadenken of tot rust kan komen.”

Afscheid nemen is tijdens de coronacrisis onmenselijk geweest. We hopen dat mensen deze plaats ontdekken en hier een beetje troost kunnen vinden. Marleen Peeters, burgemeester

De katholieke vrouwenorganisatie FERM steunde de voorbije maanden Lindelo al enorm met het maken van mondmaskers en schorten. “Zij hebben er voor gezorgd dat ik mijn personeel niet onbeveiligd het oorlogsveld moest insturen”, zegt Breugelmans. “Honderden mondmaskers en schorten maakten ze voor ons. Als zij het niet hadden gedaan, dan hadden we niets gehad. Toen we hoorden dat ze ook een draaiboek hadden om een troostplaats in te richten, zijn we daar meteen op ingegaan.”

Emoties

FERM ging maar wat graag mee in het verhaal. “Afscheid nemen loopt tijdens deze coronacrisis niet zoals het zou moeten zijn”, zeggen Gaby Peeters van FERM in Groot-Lille en Nik Van Gool van FERM Nationaal. “We zijn blij dat woonzorgcentrum Lindelo – dat altijd een voortrekkersrol heeft gespeeld op vlak van ouderenzorg – het eerste is dat zo’n plek wilde inrichten. Afscheid nemen is eigenlijk onmenselijk geweest. We hopen dat mensen deze plaats ontdekken en hier een beetje troost kunnen vinden.”

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA) hoopt ook dat iedereen zijn weg vindt naar de troostplaats. “Laat het een plek zijn waar iedereen zijn emoties even kan laten opborrelen en de vrije loop laten”, aldus Peeters. Wie aan de troostplaats komt, kan uit de houten bak onder het afdak tegen het gebouw een vlaggetje en een bloembol nemen en die planten aan de troostplaats.