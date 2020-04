Woonzorgcentrum Lindelo blijft gespaard van zware uitbraak corona: “Ons personeel enorm dankbaar voor hun inzet” Toon Verheijen

09 april 2020

14u06 1 Lille De voorbije dagen is er nogal wat te doen rond het coronavirus in woonzorgcentra. In sommige rusthuizen heeft het virus al een zware tol geëist. Het woonzorgcentrum Lindelo benadrukt in een openbaar bericht dat de toestand bij hen volledig onder controle is. Zeven bewoners werden de voorbije dagen positief getest, van wie er één overleden is. De directie roept vrijwilligers op om mondmaskers te maken.

“De meeste bewoners stellen het goed”, klinkt bij directeur Kris Breugelmans. “Ze verblijven gewoon in de gemeenschappelijke leefruimtes en nemen al dan niet deel aan de zinvolle tijdsbesteding in kleine groepen. Bij onze bewoners met dementie merk je wel dat ze niet helemaal in hun normale doen zijn. Ze merken dat er iets niet klopt door lege plaatsen aan tafel door de kamerisolatie, medewerkers met mondmaskers, geen bezoek. Hier en daar merken we wel bewoners die verdrietig zijn, maar we proberen hen zoveel mogelijk in contact te brengen met familie, en dat doet hen wel deugd.”

Eén overlijden

Eind maart/begin april werden preventief nog 25 personen in kamerisolatie geplaatst, maar dat zijn er ondertussen nog maar een tiental. Zij vertonen minstens één van de symptomen van Covid-19. Vijf bewoners zijn net uit het ziekenhuis terug en worden voor de zekerheid in kamerisolatie geplaatst. “We krijgen voorlopig wel geen extra testmateriaal omdat onze cijfers met betrekking tot zieke bewoners en personeelsleden nog laag zijn”, zegt Kris Breugelmans. “Tot op heden hebben we 21 bewoners laten testen en daarvan waren er 14 negatief. Van de 7 positief geteste bewoners verblijven er nog 5 in kamerisolatie. Bij één van hen is de isolatie net opgeven. Jammer genoeg is er ook één bewoner overleden.”

Materiaal

De directie is trots op de medewerkers die paraat blijven in deze moeilijke periode. “Ze volgen alle maatregelen op om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is een moeilijke periode maar de collega’s steunen elkaar volop. Iedereen geeft het beste van zichzelf, dit binnen de grenzen van zijn /haar mogelijkheden”, zegt Kris Breugelmans nog.

“Door middel van een goed stockbeheer probeert Lindelo elk tekort van beschermingsmateriaal te voorkomen. Op korte termijn gaan er geen problemen ontstaan met betrekking tot handzeep, alcoholgel, tissues, wegwerphandschoenen, schorten, maskers, thermometers, spatschermen, spatbrillen. Er is wel een schaarste aan FFP2-maskers, maar we hopen snel een levering te mogen ontvangen. Wie een beetje handig is en overweg kan met een naaimachine, mag ons altijd helpen. We hebben diverse paketten met voorgeknipte stof verkrijgbaar om mondmaskers en schorten te maken.”

Je kan daarvoor contact opnemen met de directie via kris.breugelmans@lindelo.be.