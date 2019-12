Woning onbewoonbaar na brand in living Toon Verheijen

04 december 2019

14u52 0

De hulpdiensten werden woensdag voor de middag opgeroepen voor een brand aan Achterstenhoek. Het ging om een brand ontstaan in de woonkamer waarbij onder meer een zetel in vlammen opging. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar heel het huis zit onder de roet, waardoor het een tijdje onbewoonbaar is. De brandweer slaagde er wel nog in om twee poesjes uit het huis te halen.