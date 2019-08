Werkmateriaal gestolen uit bestelwagens en op werven Toon Verheijen

26 augustus 2019

Dieven hadden het afgelopen weekend in Lille en Turnhout gemunt op werk- en werfmateriaal. In Lille werd er ingebroken in bestelwagens, telkens van het merk Citroën Jumper, aan Dorp en aan de Wechelsebaan. De daders gingen er aan de haal met een heleboel werkmateriaal. Daarnaast werden er ook nog diefstallen gepleegd op een werf aan de Steenweg op Diest in Turnhout en aan de Tielenbaan in Lille. In Turnhout gingen de daders aan de haal met koperdraad en in Lille namen ze twee zaagmachines mee. Wie getuige was van de feiten of tips heeft, mag een e-mail sturen naar opsporingen@politieregioturnhout.be.