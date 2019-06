Walter Meeuws opent mee tentoonstelling over sporterfgoed: “Erfgoed, dan weet je dus dat je een oude rakker bent? Hopelijk mag de jonge Jasmien Geens over vijftig jaar hier ook staan.” Toon Verheijen

02 juni 2019

16u53 0 Lille Jasmien Geens is een fenomeen in de waterskiwereld. Zeven medailles in 2017, acht in 2018 en recent nog eens uitgeroepen tot Wereldatlete 2018 in de categorie showski. Niet meer dan terecht mocht ze afgelopen weekend de expo Sporterfgoed openen met onder meer voetbalicoon Walter Meeuws. “Sporterfgoed. Ik ben dus oud. Gelukkig hebben we Jasmien. Zij verdient momenteel alle lof.”

Jasmien Geens is amper 18 jaar, maar mag nu al gerust een fenomeen genoemd worden. Tijdens het BK in Schoten van 2017: niet minder dan zeven gouden, zilveren of bronzen medailles in verschillende categorieën. Een jaar later deed ze dat huzarenstukje nog eens over alleen deed ze er toen nog eens een medaille bij: het werden acht stuks. Die prestaties vielen ook de internationale watersportfederatie op en die beloonden Jasmien met de titel ‘Wereldatlete 2018’. “Het is zeker leuk die titel te krijgen, maar waterski blijft toch wel een verhaal van onbekend is onbemind. Het blijft ook vooral een hobby. Misschien een beetje een uit de hand gelopen, maar nog altijd een hobby want professioneel valt er hier echt niet van te leven.”

Jasmien heeft wel nooit spijt gehad dat ze vanaf haar 2,5 jaar – net nadat ze kon stappen – al op de planken stond. “Het is en blijft een hobby, maar we zijn er wel heel intensief mee bezig”, zegt Jasmien. Mama Annick en papa Geert kunnen dat alleen maar beamen. “In het tussenseizoen trainen we vooral op woensdagen en in het weekend of op feestdagen. Tijdens het seizoen zijn we er bijna elke dag mee bezig. Onze vakanties staan ook volledig in het teken van het waterskiën. Na het school vertrekken we meteen naar Italië om daar te gaan trainen. Mijn motto – en ik mag gerust zeggen dat van iedereen bij ons – is als we ergens gaan, dan gaan we er volledig voor. Maar ik bedank echt mijn ouders voor de steun, want zonder hen zou het nooit lukken.”

Afgelopen weekend mocht Jasmien de expo Sporterfgoed mee openen op het gemeentehuis en werd ze nog eens extra in de bloemetjes gezet. In de tentoonstelling worden enkele voorwerpen getoond van voormalige/huidige Lilse sporthelden als Erwin Vervecken, Paul Herygers, Wout Van Aert en Sanne Cant. Maar het zijn niet allemaal veldrijders. Ook Walter Meeuws, ex-Rode Duivel en ex-bondscoach, prijkt ertussen. Hij was ook aanwezig op de opening. “Als je gevraagd wordt voor een tentoonstelling over erfgoed dan weet je dat je oud bent”, lacht Meeuws. “Ik ben er graag op ingegaan om enkele spullen af te staan. Het is leuk om er tussen te staan, maar als ik dan hoor wat Jasmien al gepresteerd heeft op haar jonge leeftijd, dan kan ik alleen maar hopen dat zij hier over vijftig jaar ook een tentoonstelling mag openen.”