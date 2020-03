Waar kan je eten afhalen ? Welke restaurants of brasseries leveren aan huis? Lees hier waar u terecht kunt in Lille Toon Verheijen

16 maart 2020

19u54 10 Lille Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de afhaal- en levermogelijkheden in Lille onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar toon.verheijen@dpgmedia.be. Wij proberen deze lijst aan te vullen en te vernieuwen.

De Vijf Seizoenen - Gierle

Koffiehuisje in Gierle is gevestigd in de Kloosterstraat in Gierle. “We moesten net als alle andere horeca de deuren sluiten, maar we willen onze klanten toch nog altijd verder helpen”, zegt Conny Van Lommel. “We bieden één soort ontbijt aan om op te komen halen." Het ontbijt kost 19 euro. Alle info op 014.70.58.15.

Het Laar - Gierle

Brasserie Het Laar is gevestigd aan de Beersebaan 136 in Gierle. De uitbaters bieden elke dag wel soep en een Lilse braadworst aan die afgehaald kan worden, maar ze hebben ook een beperkte menukaart opgesteld met afhaalgerechten. “Wij zullen gedurende deze periode telefonisch bereikbaar zijn volgens onze aangepaste openingsuren”, klinkt het bij de uitbaters. “Wij leveren in Gierle, Lillle, Wechelderzande, Poederlee, Beerse, Vosselaar en Turnhout. Geliever er wel rekening mee te houden dat er niet elektronisch betaald kan worden bij een levering.” De zaak is telefonisch te bereiken alle dagen van 11 tot 20 uur (behalve op sluitingsdagen dinsdag en woensdag) en op zaterdag en zondag tot 21 uur.

Bestellen kan via 014.55.60.91 en meer info via brasseriehetlaar.be

Den Biesakker 2.0 - Lille

Frituur Den Biesakker is gevestigd aan de Wechelsebaan. “Klanten kunnen bij ons terecht voor een goed pak friet", zegt uitbater Rob Redig. “Die kunnen ook telefonisch of online besteld worden om af te halen. Maar we hebben een hele reeks maatregelen genomen. Alles van deurknop tot vloer wordt meerdere keren per dag ontsmet. We hebben meer ruimte vrijgemaakt waardoor men op een verdere afstand van elkaar kan staan. Betalingen met bancontact worden aangemoedigd en bij elke klantencontact doen we nieuwe handschoenen aan.”

De Acht Zaligheden

Natuurwinkel De Acht Zaligheden in de Kloosterstraat biedt de mogelijkheid aan de klanten om telefonisch bestellingen te doen en de producten op afspraak te komen afhalen.

facebook.com/deachtzaligheden/



Frituur Ter Zande - Wechelderzande

Frituur Ter Zande is gevestigd in de Gebroeders De Winterstraat 14 in Wechelderzande. “Wij leveren nu ook aan huis vanaf 17 uur. Bestellingen kunnen telefonisch doorgegeven worden via 03.293.40. 87.” Maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen.

facebook.com/frituurterzande/

De Fritboetiek - Wechelderzande

De Fritboetiek is gevestigd aan de Vlimmersebaan. De zaakvoerders doen geen leveringen aan huis, maar er kan online besteld worden. “Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, raden wij aan om zoveel mogelijk via #frietjesonline te bestellen. Zo wordt contact met de andere personen vermeden. Wij zullen #frietjesonline ook tijdens de middag openzetten.”

facebook.com/De-fritboetiek-310545865990457/



Brasserie Melodie

Brasserie Melodie aan de Gierlebaan 13 C houdt uiteraard de deuren gesloten voor eters ter plaatse, maar gerechten kunnen afgehaald worden en ze willen nu ook thuisleveringen doen. Er worden maar drie klanten tegelijkertijd toegelaten. Bestellen kan via 014 42 66 14 of 0474 37 77 22. De uitbater wil zelfs voor inwoners van Lille boodschappen gaan doen tussen 10 en 14 uur.

De Cuberdon

Brasserie De Cuberdon is gevestigd aan de Vlimmersebaan. DE zaak is gesloten, maar de uitbaters bieden wel de mogelijkheid aan om gerechten te bestellen en te komen afhalen. Alle info staat op de website. Het jaarlijks verlof dat gepland stond voor 6 april, wordt twee dagen vervroegd.

brasseriedecuberdon.be