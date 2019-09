Vrouw opgeschept op zebrapad: slachtoffer zwaargewond Jef Van Nooten

02 september 2019

Op het kruispunt van de Lilsesteenweg met Baan in Lille is maandagochtend een voetgangster zwaargewond geraakt. De 40-jarige B.S. uit Lille wilde rond 6.35 uur aan een zebrapad de rijweg oversteken. Een autobestuurder merkte de vrouw niet op en schepte haar op met de wagen. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.