Vrijwilligers Kom op tegen Kanker verkopen 3.350 plantjes Toon Verheijen

14 oktober 2019

20u04 1

De medewerkers van Kom op tegen Kanker in Lille zijn in de bloemetjes gezet. Districtcoördinator Hilde Van Neven kwam hen speciaal bedanken voor hun inzet. En de vrijwilligers hebben zich ingezet want ze verkochten dit jaar maar liefst 3.350 plantjes waarmee ze net geen 25.000 euro inzamelden. Het was voor de vrijwilligers van Lille de 20ste keer dat ze meededen.