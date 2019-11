Vloggend koppel maakt duizendste video: “En voorlopig denken we nog niet aan stoppen” Toon Verheijen

03 november 2019

15u53 0 Lille De duizendste opeenvolgende vlog, 16.300 abonnees op hun youtube kanaal en nog eens 14.000 volgers op instagram en nu zijn ze ook nog gestart met Tik Tok, een sociale netwerksite waarop enkel korte filmpjes gepost kunnen worden. “We zij best wel geschrokken van het succes en voorlopig denken we nog niet aan stoppen”, lachen Jolien Van der Steen en Jenno Hallaert.

Begin 2017 plaatsen Jolien en Jenno hun eerste vlog op internet en een half jaar later hadden ze al 10.000 abonnees. Ondertussen zijn er dat al 16.300. Afgelopen weekend maakten ze hun duizendste vlog, een compilatie van de voorbije jaren. Met die cijfers zijn ze veruit het populairste kanaal dat dagelijks een nieuwe vlog online plaatst. “We zijn zelf best wel geschrokken van het succes”, vertellen Jolien en Jenno. “Eigenlijk is het allemaal begonnen met filmpjes in pretparken en waterpretparken zonder dat we er echt iets in vertelden. Maar we merkten dat die eigenlijk best wel veel bekeken werden en toen hebben we er maar een stem opgezet.”

Het is allemaal begonnen met filmpjes die we maakten in pretparken. Jolien Van der Steen

Mindere momenten

Duizend vlogs. Is de inspiratie dan soms niet zoek? Je zou haast denken van wel. “Dat valt best wel mee”, lacht Jolien. “We filmen gewoon wat we dagdagelijks doen. En omdat we nogal druk bezig zijn, valt er altijd wel iets te filmen. Al geven we toe dat het soms wel een opgave is wanneer je wat ziek bent of even te maken krijgt met een persoonlijke tegenslag zoals een overlijden. Maar zo’n momenten horen natuurlijk ook bij het leven dus blijven we dan ook gewoon onze vlog maken.”

Kinderen

Voorlopig denken Jolien en Jenno nog niet meteen aan stoppen. “We vinden het superleuk om doen, dus we zijn zeker niet van plan om er mee op te houden. Het is ook gewoon leuk om eigenlijk een hoogstpersoonlijk videodagboek bij te houden. Wie weet beginnen we binnenkort ook wel aan kindjes en dan heb je ook weer iedere dag iets om over te vloggen (grijnst). Dus er zijn nog genoeg mogelijkheden om te blijven verder doen.” En ondertussen zijn Jolien en Jenno ook op Instagram actief. Ook daar hebben ze een 14.000 volgers en posten ze echt elke dag wel een foto. “”We zijn ondertussen ook gestart met Tik Tok. Dat is een sociale netwerksite waarop je telkens heel korte filmpjes kunt posten. Zo blijven we bezig he.”

Als we aan kindjes beginnen, is dat ook weer ideaal om te vloggen. Dus voorlopig denken we nog niet aan ophouden. Jolien Van der Steen

Elke dag komt er een filmpje online om 7 uur ‘s morgens. Telkens wel met enkele dagen vertraging om zo de tijd te hebben om te monteren én om een buffer te hebben. Jolien en Jenno zijn onder hun eigen naam terug te vinden op youtube, Instagram en Tik Tok.