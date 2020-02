Vijf bijenhotels en 11.500 bloemenbollen: Lille doet een gooi naar meest bijvriendelijke gemeente Toon Verheijen

17 februari 2020

18u04 0 Lille De gemeente Lille doet een gooi naar de titel van bij-vriendelijkste gemeente. Het heeft 11.500 bloembollen geplant én er zijn ook vijf bijenhotels bijgekomen.

“Niet alle insecten zijn irritante kriebelbeesten”, lacht schepen van milieu Luc De Backer (Groen). “Heel wat insecten zoals wilde bijen zijn zeer nuttig voor mens en milieu. In de natuur zijn er steeds minder plekken voor bijen om hun eitjes te leggen en veilig te leven of te schuilen. Daarom beslisten we om in samenwerking met Natuurpunt Lille bijenhotels te plaatsen. In het najaar van 2019 plantten we ook 11. 500 bloembollen. Deze beginnen nu uit te komen. Mooi voor het oog en goed voor de bijtjes.”

Bijenhotels

Natuurpunt Lille gaat aan elk bijenhotel een peter of meter toewijzen. Lut Coppens aanvaardde alvast het meterschap over het bijenhotel aan Hof d’Intere, in Wechelderzande. De andere bijenhotels staan aan het gemeentehuis, op de hoek Boskant met de Wechelsebaan en aan het Trefpunt in Gierle. Het vijfde hotel verschijnt eind deze maand aan parochiecentrum Mollenhof in Poederlee. De bloembollen staan op acht verschillende plaatsen in de gemeente. Onder andere aan de Heggekapel, de kerk van Gierle en de tuin rond het gemeentehuis zul je binnenkort tulpen, narcissen en krokussen zien verschijnen.