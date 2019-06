VIDEO: Zomers feestje op snikheet Sunrise Festival Jef Van Nooten

29 juni 2019

20u58 14 Lille Enkele tienduizenden festivalgangers vinden dit weekend hun weg naar De Lilse Bergen voor het Sunrise Festival.

Het festival op het strand begon vrijdag onder een stralende zon, maar vooral zaterdag was het kreunen door de hitte. De organisator riep bezoekers op om regelmatig een duik te nemen in het water. Er waren extra redders voorzien. Aan festivalgangers werd ook gevraagd goed zonnecrème te smeren, vaak schaduw op te zoeken en voldoende water te drinken. De organisator had waterpunten en vernevelsystemen voorzien.

De lokale politie Turnhout hield zoals bij ieder festival een drugscontrole. Slechts twintig van de vele duizenden bezoekers werden betrapt met drugs.