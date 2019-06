VIDEO - Leerlingen voorzien Sunrise Festival van elektriciteit: “Unieke ervaring om schoolcarrière af te ronden” Jef Van Nooten

26 juni 2019

14u30 0 Lille Het Sunrise Festival op De Lilse Bergen in Gierle (Lille) verwacht komend weekend ruim 30.000 bezoekers. Ook de zesdejaars van de richting ‘Elektrische installaties’ van BSO Nautica uit Merksplas zullen van de partij zijn. “Om ons eigen werk te bewonderen. We nemen hier al enkele dagen de elektriciteitsleidingen voor onze rekening.”

De voorbereidingen voor het Sunrise Festival – van 28 tot 30 juni op De Lilse Bergen - zijn volop aan de gang. Tussen de podiumbouwers en andere festivalmedewerkers lopen ook Birgen Cornelis, Alek Swaegers, Joran Staes en Jens Opdebeeck, vier leerlingen van het 6de middelbaar ‘Elektrische installaties’ van Nautica in Merksplas. Ze krijgen van de organisator van het Sunrise Festival de kans om tijdens de laatste dagen van hun schoolcarrière nog een unieke ervaring op te doen. Samen met vakleerkracht Gino Paulus helpen ze om het dancefestival te voorzien van elektriciteit. “Stroomgroepen aansluiten, kabels trekken en vele andere activiteiten om het volledige elektrische gebeuren op tijd klaar te krijgen”, zegt Gino Pauwels. “Werken met kabels van een pols dik of stroomgroepen van in totaal 1600 KVA (kiloVolt-Ampere) aansluiten… Zoiets kom je als leerling niet altijd tegen.”

De meeste leerlingen hebben een autisme spectrum stoornis. Deze vorm van werkplekleren is een unieke ervaring voor hen. “Op deze manier kunnen onze leerlingen aan een breed publiek laten zien dat zij in staat zijn, ondanks hun eventuele beperking, om complexe taken uit te voeren tegen een vooropgestelde deadline”, zegt Dirk De Nijs, beleidsmedewerker van Nautica.

De leerlingen genieten van hun werk op het festival. De warme temperaturen van de voorbije dagen deert hen niet. Onder meer omdat ze voor de elektriciteitswerken soms ook een duik in het frisse water moeten nemen. “We zijn al vaker op een werkvloer geweest, maar nooit voor zo’n groot project. Dit is geweldig om te doen”, klinkt het. “In andere scholen moeten leerlingen deze week thuis blijven of spelletjes spelen. Zij doen niks nuttig tijdens de laatste dagen van het schooljaar. Wij leren hier echter nog heel veel van. Door hier te helpen, weten we ook wat er achter allemaal gebeurt achter de schermen van een festival. We zijn hier al een paar jaar naar het festival gekomen, maar hadden er nooit bij stil gestaan dat er zoveel bij komt kijken.”

En wat als ze fouten maken? Moet het festival dan vroegtijdig onderbroken worden wegens gebrek aan elektriciteit? “Nee, alles wordt grondig gecontroleerd wanneer we iets uitgevoerd hebben. We moeten dus geen schrik hebben de elektriciteit uitvalt tijdens het festival. Of dat hopen we toch, anders kunnen we tegen onze kameraden niet opscheppen wat we hier allemaal gedaan hebben.”