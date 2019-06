VIDEO. Karl bouwt oude boerenkar om tot ‘Pizza Trakteur’ Toon Verheijen

04 juni 2019

16u46 0 Lille Wat doe je als je zelf een echte pizza wil eten, thuis nog een oude boerenkar hebt staan en vooral: handig bent? Dan bouw je toch je eigen authentieke pizzaoven op de kar, hang je er een tractor voor en noem je je uitvinding ‘Den Pizza Trakteur’. “Eigenlijk was het vooral voor mezelf, maar al heel wat mensen hebben gevraagd om bij hen thuis ook te komen bakken. Ik beperk me voorlopig wel tot Lille, want verder haalt de tractor niet.”

Karl Copmans heeft het bouwbedrijf Eastl, maar zit niet om een stunt of een leuke uitvinding verlegen. Zo lanceerde hij vorig jaar nog zijn concrete plannen om gewone kelders relatief goedkoop om te bouwen tot een schuilkelder. Of de Pii-Drop, een oplossing om nooit meer plasjes urine te vinden onder de urinoirs van het sanitair in cafés. Maar deze keer is het iets luchtiger, of beter iets hartigers.

“Twee jaar geleden vroeg mijn vrouw of ik geen zin had om een pizza te gaan eten”, vertelt Karl. “Ik wilde wel, maar dan alleen een echte uit een authentieke oven. Nog diezelfde dag heb ik een klein oventje gemaakt. Maar na 500 pizza’s in dat kleine ding vond ik het welletjes en wilde ik een grote exemplaar (grijnst)”, aldus duivel-doet-al Karl.

Boerenkar

En toen dacht Karl aan zijn boerenkar. “Op het achterste deel heb ik de oven eigenhandig gebouwd”, vertelt Karl. “Eerst een betonplaat en daar bovenop een koepel bedekt met echte leem die we zelf gemaakt hebben. Alles samen weegt het zo’n 1,7 ton schat ik. De oven is uiteraard voorzien van een afzuiginstallatie. Op het andere gedeelte van de kar heb ik dan een werkruimte voorzien en een bak voor het hout dat we nodig hebben voor de oven. Alles is uiteraard ook mooi overkapt. In de oven wordt het gemakkelijk zo’n 500 graden, maar aan de buitenkant voel je dat bijna niet omdat hij perfect geïsoleerd is.”

Rondrijden

Karl had de oven vooral gemaakt voor bij hem thuis, maar sinds hij ermee naar buiten is gekomen stromen de aanvragen binnen. “Ik ga me wel beperken tot de regio Lille, want als ik verder ga moet ik de kar en tractor al op een dieplader gaan rijden. Iedereen kan ‘Den Pizza Trakteur’ dus huren, maar de voorwaarde is wel dat ik erbij blijf (lacht). Ik laat het ding geen seconde alleen. Welke soort pizza’s ik maak? Kies maar, je kan er alles opdoen wat je wil. Je moet er wel rekening mee houden dat de oven een goede twee uren nodig heeft om op temperatuur te komen.”

De tractor is overigens nog wel een ludieke anekdote. “Ik had die ergens bij een boer zien staan. Helemaal bedekt onder de rommel in een stal. Als je hem aan de praat krijgt , mag je hem meenemen. Een uur later reed ik er de werf mee af”, lacht Karl. “Het voordeel als je ook ooit mecanicien bent geweest.”

http://www.eastl.eu