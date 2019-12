Vestad schenkt 4.000 euro aan Olivia Fund Toon Verheijen

10 december 2019

20u50 0 Lille Vestad vierde in november de verhuis naar het gloednieuwe kantoor aan de Poederleese weg met een gezellig openingsfeest voor werkrelaties, familie en vrienden. In plaats van cadeaus of bloemen vroeg de ingenieursgroep om vrijblijvend het Olivia Fund te steunen. Dat leverde een mooi bedrag van 4 000 euro op.

2019 was een feestjaar voor Vestad. In het voorjaar kondigde het bedrijf de naamswijziging aan van Studiebureau Van Echelpoel naar Vestad. In juni verhuisde het team van 16 medewerkers naar het gloednieuwe gebouw aan Poederleese weg 20. Zo’n 350 mensen tekenden present op het openingsfeest. “Cadeautjes zijn altijd tof om te krijgen. Maar liever dragen we ons steentje bij aan het goede doel”, vertelt zaakvoerder Kristof Van Echelpoel. “Daarom nodigden we onze gasten uit om het Olivia Fund te steunen, de organisatie in Herentals die vernieuwend onderzoek naar kinderkanker ruggensteunt.”

Tevreden

Dit idee werd gesmaakt en leverde 2 500 euro op. Vestad paste dit ingezamelde bedrag bij tot 4 000 euro. Eddy Hendrickx van het Olivia Fund is een tevreden man. “Heel erg bedankt aan alle mensen die hun centje hebben bijgedragen ter gelegenheid van ons openingsfeest. Dankzij jullie kunnen we samen dit goede doel een hart onder de riem steken. Fijner kunnen we ons feestjaar niet afsluiten.”