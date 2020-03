Vervoersplan voor de Kempen brengt wijzigingen met zich mee in Lille en deeldorpen: “Geen rozengeur en maneschijn, maar wel goed onderhandeld” Toon Verheijen

08 maart 2020

08u07 0 Lille Het nieuwe vervoersplan van de Vervoersregio Kempen werd de voorbije dagen gepresenteerd en niet door iedereen op gejuicht onthaald. De gemeente Lille reageert met gemengde gevoelens. “We krijgen als gemeente een constante bereikbaarheid, maar zeker niet altijd de snelste”, zegt schepen Luc De Backer (Groen).

Lille wordt beschouwd als een knooppunt in het nieuwe vervoersplan, maar dat wordt niet door iedereen zo aangevoeld. “De Vlaamse overheid kiest voor basisbereikbaarheid, maar maakt geen extra middelen vrij”, zegt schepen Luc De Backer. “Dan weet je dat iedereen water bij de wijn moet doen. Wij worden aangeduid als vervoersknooppunt, maar toch voelen we dat niet meteen zo aan. We zijn contant bereikbaar, dat is zeker waar. Maar het is lang niet altijd de snelste bereikbaarheid. We zijn zeker tevreden met de verbeterde verbinding bijvoorbeeld naar Herentals, maar we hadden ook graag een sterkere verbinding Turnhout-Antwerpen gezien over de snelweg. Maar uiteindelijk is dit wel een sterk onderhandeld akkoord. Als we niet akkoord waren gegaan had de minister de knoop moeten doorhakken en dan hadden we misschien nog veel minder gekregen. Alle details moeten nu nog afgerond worden. We proberen hier daar nog verbeteringen aan te brengen. We trachten ook een ‘mobipunt’ met deelauto’s, deelfietsen en belbussen te bekomen vanuit onze gemeente.”

Wat staat er voor Lille in het vervoersplan ?

De 416 Turnhout-Wechelderzande-Antwerpen zal tijdens de spits blijven rijden met 7 ritten vanaf 6.30 uur en dat om het kwartier. ’s Avonds zijn er tien ritten. Tijdens de daluren en in het weekend worden de ritten geschrapt. Dan is er een basisbereikbaarheid via Malle of Herentals.

De snelbus 418 Herentals-Antwerpen blijft rijden.

De lijn 429 Herentals-Wechelderzande-Zoersel wordt vervangen door een meer frequente verbinding Herentals-Wechelderzande-Malle-Hoogstraten (400). Vanuit Malle en Herentals zijn er dan meer verbindingen naar Antwerpen. Herentals wordt ook beter bereikbaar vanuit Lille.

Lijn 210 Turnhout-Gierle-Poederlee-Herentals zal voortaan Vorselaar als eindbestemming krijgen. Daar kan je dan overstappen op de snelle verbinding richting Antwerpen (427). Studenten kunnen vanaf eind volgend jaar gebruikmaken van een nieuwe busverbinding tussen de campussen van Thomas More in Turnhout en Vorselaar.