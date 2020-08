Verkeersplateau en middeneiland maken gevaarlijk kruispunt veiliger voor fietsers Jef Van Nooten

03 augustus 2020

13u38 0 Lille Zwakke weggebruikers zullen zich binnenkort een pak veiliger voelen op het kruispunt van de Gebroeders De Winterstraat met Moereind in Wechelderzande (Lille). De voorbije jaren werden er tal van fietsers aangereden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is er nu gestart met de aanleg van een veilige fiets- en voetgangersoversteek.

‘Fietsster gewond na aanrijding op kruispunt’, ‘Bromfietser gewond bij ongeval’, ‘Fietser lichtgewond’,… Het zijn maar enkele van de vele krantenkoppen die de voorbije jaren in uw krant hebben gestaan. Telkens hadden ze betrekking op het kruispunt van de Gebroeders De Winterstraat (N156) en Moereind in Wechelderzande (Lille), vlakbij het op- en afrittencomplex van de E34.

Heraanleg

Als alles volgens plan verloopt, zullen op dat kruispunt minder ongevallen gebeuren in de toekomst. Het Agentschap Wegen en Verkeer is maandagochtend gestart met een heraanleg van het kruispunt. Zo wordt er een voetgangersoversteek en een fietsoversteek aangelegd.

Verkeersplateau

“Het dubbelrichtingsfietspad langs de Gebroeders De Winterstraat kruiste de zijstraat Moereind voorheen aanliggend. Nu wordt het fietspad enkele meters richting de zijstraat getrokken en daar op een verhoogd verkeersplateau gebracht. Dat verhoogt de zichtbaarheid van de fietsers die uit beide richtingen komen aanrijden langsheen de gewestweg”, Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Daarnaast zal AWV ook een veilige voetgangersoversteek creëren om de gewestweg over te steken. Dat gebeurt door de aanleg van een middeneiland en een zebrapad. Op die manier kunnen voetgangers in twee bewegingen oversteken. Er worden ook enkele ontbrekend voetpaden van en naar de bushalte aangelegd.”

In een latere fase van de werken neemt AWV ook het wegdek tussen de snelwegbrug en de Nieuwstraat onder handen. Over een afstand van zo’n 700 meter wordt er nieuwe asfalt gelegd. “Het wegdek wordt eerst afgefreesd en terug aangelegd met een nieuwe toplaag asfalt. Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Deze ingrepen zullen de verkeersveiligheid en het rijcomfort van alle weggebruikers verbeteren”, vervolgt Jef Schoenmaekers.

Drie fases

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken in drie verschillende fases uitgevoerd. Tijdens de eerste twee weken wordt de fietsoversteek in de zijstraat Moereind aangelegd, de twee weken nadien wordt gewerkt aan de voetgangersoversteek en voetpaden op de Gebroeders De Winterstraat. Tijdens één weekend wordt het wegdek vernieuwd tussen de snelwegbrug en Nieuwstraat. “De zijstraat Moereind zal een maand afgesloten zijn ter hoogte van de Gebroeders De Winterstraat. Fietsers zullen wel steeds voorbij de werfzone kunnen blijven rijden. Het gemotoriseerd verkeer op de N153 kan tijdens deze werken steeds in beide richtingen voorbij de werfzone rijden. De laatste twee weken van augustus zal dat beurtelings gebeuren, met tijdelijke verkeerslichten”, besluit Schoenmaekers.

Volledig afgesloten

Tijdens één weekend asfaltwerken wordt de gewestweg wel volledig afgesloten van vrijdagavond tot zaterdagavond. De op- en afritten van het complex 21 van de E34 blijven bereikbaar via de zijde Lille. Er worden omleidingen voorzien via de E34 en de gewestwegen in de omgeving. Die werken staan nu gepland van vrijdagavond 21 tot zaterdagavond 22 augustus.”