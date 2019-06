Verdachte voor putdekselmoord blijft onder elektronisch toezicht Jef Van Nooten

14 juni 2019

16u23 2 Lille De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding verlengd van de 57-jarige Jef V.O. uit Gierle (Lille). De man wordt nog steeds verdacht van moord op Paul Boeye (51) uit Sint-Lenaarts (Brecht).

Het slachtoffer kwam op 4 februari 2017 om het leven op een boerderij aan Rooien in Gierle die hij aan Jef V.O. verhuurde. Hij stierf nadat hij een putdeksel op zijn hoofd kreeg. Zowel Jef V.O. als zijn zoon Marnik werden nadien opgepakt op verdenking van moord. De zoon werd al snel voorwaardelijk vrijgelaten. Jef V.O. is sindsdien nog altijd aangehouden. Het eerste jaar zat hij in voorhechtenis in de gevangenis. Sinds 22 januari 2018 zit hij zijn voorhechtenis thuis uit via elektronisch toezicht.