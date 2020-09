Veel vragen rond oude zwembad Lille: “Onherstelbaar en infrastructuur was veel te beperkt” Toon Verheijen

02 september 2020

16u25 1 Lille De gemeente Lille kreeg de voorbije dagen en weken heel wat vragen waarom er gekozen wordt voor een De gemeente Lille kreeg de voorbije dagen en weken heel wat vragen waarom er gekozen wordt voor een gloednieuw zwembad op de site Balsakker en geen renovatie van het oude zwembad. Dat laatste was te duur en bovendien zou een 20-meterbad ook niet meer van deze tijd zijn. Het oude gebouw van het zwembad en het gebouw van het OCMW krijgen daarna een nieuwe invulling.

Lille heeft al sinds de jaren ’70 een eigen gemeentelijk zwembad, maar in 2012 begon het enkele jaren daarvoor nog gerestaureerde bad ernstige mankementen te vertonen met een lange juridische strijd tot gevolg. En vooral: sindsdien staat het gebouw ook stof te vergaren. Acht jaar lang al heeft het gebouw leeg gestaan. “De technische problemen waren niet eenvoudig en vooral niet goedkoop op te lossen”, zegt schepen van Sport Vincent Goossens (N-VA). “Bovendien sleepte de rechtszaak aan en daardoor is herstel bijna helemaal onmogelijk geworden.”

Beperkt

Maar de gemeente ziet nog andere redenen. “Als je naar de infrastructuur kijkt, dan kan je alleen maar vaststellen dat die eerder beperkt was”, zegt Goossens. “Het was ook maar een bad van 20 meter en dat zorgde er al voor dat heel wat inwoners elders gingen zwemmen in een bad van 25 meter. Nadeel was ook dat kinderen niet konden brevetzwemmen en de zwemclub kon er geen wedstrijden organiseren. Senioren hadden er ook geen speciale voorzieningen. Ouders konden ook nergens naar hun kinderen kijken tijdens het zwemmen. Er was ook geen cafetaria of iets anders om voor wat inkomsten te zorgen.” De gemeente ziet ook een kostenbesparend aspect. “Eén grote sportsite is beter dan twee verschillende en delen van de infrastructuur kunnen ook dubbel gebruikt worden”, zegt Goossens.

Oude gebouwen

De gemeente gaat ondertussen ook op zoek naar een mogelijke invulling voor de site van het oude zwembad én dat van het OCMW. Die laatste verhuist immers naar het gemeentehuis waardoor ook die gebouwen leeg komen te staan. De bedoeling is dat de gemeente in het project Wensbeeld Lille-Poederlee samen met de inwoners op zoek gaat naar een nieuwe toekomst voor het binnengebied.

Het nieuwe zwembad op de Balsakker waarvoor KFC Lille moet wijken zou tegen 2024 klaar moeten zijn.