Vangeel Wegenbouw start groot wegen- en rioleringsproject in Beulk, Den Hert en Pulsebaan Toon Verheijen

26 juni 2019

10u58 2 Lille Aannemer Vangeel Wegebouw start na het bouwverlof met de grote werken aan Beulk, Pulsebaan en Den Hert in Lille. Er komt een gescheiden riolering en het wegdek wordt volledig vernieuwd. De werken zijn klaar in het voorjaar van 2020 en kosten 1,8 miljoen euro.

De werken starten op 26 augustus in Beulk. Dan zal er bij momenten geuroverlast zijn, want het afvalwater stroomt er nog gewoon in de gracht langs de weg. Die werken zouden klaar moeten zijn in januari 2020.

Op Den Hert en de Pulsebaan ligt wel een riolering, maar die werkt niet naar behoren. De werken op de Pulsebaan starten in november van dit jaar en zouden in het voorjaar van 2020 afgewerkt moeten zijn. De werken aan Den Hert starten in januari 2020. De Pulsebaan krijgt na aanleg van de riolering een wegdek in asfalt. Voor Beulk worden dat betonstraatstenen en voor Den Hert wordt het een betonwegdek. Voetpaden, parkeervakken en pleintjes in Den Hert worden aangelegd in kasseien.

Na de heraanleg worden enkele verkeersstromen gewijzigd. Zo wordt de Pulsebaan tussen de huisnummers 3 en 34 een fietsstraat. Op twee plaatsen op de Pulsebaan komen er ook wegversmallingen. Daarnaast komen er ook nog verhoogde kruispunten op Beulk-Lange Weg, Pulsebaan-Beulk en Pulsebaan-Borgstraat.