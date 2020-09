Vandaal gooit fles wodka tegen raam van politiekantoor Jef Van Nooten

21 september 2020

15u27 0 Lille De politie is op zoek naar getuigen van vandalisme aan het politiekantoor in de Rechtestraat in Lille. Een onbekende gooide er een fles wodka tegen het raam.

De politie lanceerde het opsporingsbericht naar getuigen via de facebookpagina Politiepost Lille. “Het huwelijk tussen een fles Grey Goose wodka en het raam van ons politiekantoor vertoonde al snel barsten. Wie getuige was of iets meer weet van deze relatie-’breuk’ mag dit altijd aan ons melden”, luidt het.