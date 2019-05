Twintig maanden cel voor man (29) die lichaam van vermoorde Eddy Brouns dumpte in bos Jef Van Nooten

22 mei 2019

14u40 0 Lille De 29-jarige Ricko D.P. uit Antwerpen is tot een gevangenisstraf van 20 maanden veroordeeld voor lijkverberging en heling van de auto van een moordslachtoffer. Op het moment van de feiten woonde D.P. nog in Wechelderzande (Lille).

Ricko D.P. is schuldig bevonden aan het verbergen van het lijk van Eddy Brouns (49) uit Opglabbeek. Brouns werd op 4 juli 2013 vermoord door Joeri Baveghems (27) uit Hulshout. Die werd daarvoor tot levenslang veroordeeld door een assisenjury.

Lijk in koffer

Ricko D.P. ging destijds vrijuit voor de moord, maar moest zich nadien nog wel verantwoorden voor lijkverberging en heling. Hij was na de moord samen met Joeri Baveghems naar een bos in Hoogstraten gereden. Daar dumpten ze het lijk om het vervolgens met bladeren en takken te verbergen. Volgens Ricko D.P. wist hij pas bij het openen van de kofferbak dat er een lijk in lag. Nadien verkocht hij het voertuig van slachtoffer Eddy Brouns voor 1.000 euro.

Voor die lijkverberging en heling was Ricko D.P. eerder bij verstek al tot 40 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Hij tekende verzet aan. Met succes, want ook nu legt de rechtbank hem 40 maanden celstraf op, maar omdat volgens de rechter de redelijke termijn is overschreden, wordt de helft van die straf met uitstel uitgesproken.