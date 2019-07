Twee inbraken in Wechelderzande Toon Verheijen

15 juli 2019

13u36 6

Dieven hebben zondagnacht ingebroken in woningen in Wechelderzande. Omstreeks 4 uur probeerden inbrekers binnen te geraken in een woning aan de Lindenlaan. De daders forceerden een raam, maar sloegen op de vlucht toen de bewoners wakker werden.

Iets voor 6 uur stelden de bewoners van een woning aan de Vendelmansweg vast dat er was ingebroken in hun huis. De daders waren de woning binnen geraakt via de veranda. De daders gingen er aan de haal met een portefeuille en een som geld.