Twee extra oplaadpunten voor elektrische wagens Toon Verheijen

03 januari 2020

13u14 0

De gemeente heeft twee nieuwe oplaadpunten voor elektrische wagens laten plaatsen. De palen staan aan het Hof d’Intere in Wechelderzande en aan de Poederleeseweg ter hoogte van De Wissel. De derde oplaadpaal werd eerder al geplaatst aan De Wijngaard. De bedoeling is dat er in 2020 nog een vierde oplaadpunt bijkomt aan het gemeentehuis.