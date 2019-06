Turnzaal Brulens moet enkel bij noodweer dicht: “Sporten in de turnzaal is veilig” Gemeente laat ook stabiliteit van andere gebouwen onderzoeken Toon Verheijen

06 juni 2019

13u02 0 Lille De turnzaal De Brulens, gebouwd begin jaren 80, zal op korte termijn de deuren gesloten houden bij noodweer. De gemeente hoopt voor de zomer maatregelen te nemen zodat de hal zelfs bij hevige regenval toch open kan blijven. Ook een renovatie of een eventuele nieuwbouw wordt onderzocht. “Maar sporten in de zaal is veilig. Dat willen we benadrukken"

Het gemeentebestuur van Lille besliste woensdagavond in extremis om de turnzaal Brulens tot donderdagmorgen gesloten te houden. De resultaten van een stabiliteitsstudie wezen uit in geval van hevige regenval (of sneeuw) de stabiliteit van het dak niet voor 100 procent gewaarborgd kan worden. “Ook al is de kans klein, maar de veiligheid primeert”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “We hopen voor de zomer nog een aannemer de nodige werken te laten uitvoeren zoals extra overlopen op het dak, zodat bij hevige regenval het water niet op het dak blijft staan. Zodra die werken zijn uitgevoerd, zullen we zelfs niet meer moeten sluiten. Dan blijft er enkel een risico bij zware sneeuwval.”

Minimaal risico

Het gemeentebestuur tikt het vorige bestuur op de vingers. “De oorzaak is het verwaarlozen van ons patrimonium geweest”, zegt burgemeester Peeters. “Er is alleen wat oplapwerk gebeurd. Vorig jaar, toen we nog in de oppositie zaten, werd er eindelijk een brandweerverslag opgemaakt. In maart hebben we dan zelf het heft in handen genomen en een onderzoek besteld. “

Kristof Van Echelpoel van ingenieursbureau Vestad deed het onderzoek. “Bij overvloedige regenval en sneeuw worden de normen van de draagkracht licht overschreden", aldus Van Echelpoel. “In het meest extreme geval zou het dak dan wat kunnen doorbuigen. Instorten zie ik niet gebeuren. De oorzaak ligt zeker niet bij een bouwfout in het verleden. De normen zijn gewoon strenger geworden en er is ook al eens nieuwe dakbedekking gelegd waardoor de extra draagkracht kleiner wordt. Maar zodra de extra overlopen worden geplaatst, verdwijnt het risico en blijft enkel de sneeuw over. En ook dan moet het al gaan over meer dan 13 centimeter regen."

Lange termijn

Het plaatsen van extra overlopen is een oplossing op korte termijn, maar de gemeente beseft ook dat er op langere termijn een definitieve oplossing nodig is. “We zullen de komende weken alles op een rijtje moeten zetten", zegt burgemeester Marleen Peeters. “In elk geval heeft Gierle een turnzaal nodig voor de school, maar ook voor turnkring De Giertjes. “Een renovatie of een nieuwe hal ? We kunnen er nog geen uitspraken over doen. De hal kan hoe dan ook nog jaren dienen.”

Het incident met de turnzaal Brulens heeft de gemeente ook doen beslissen om andere gebouwen te laten controleren.