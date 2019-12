Tuin rond kerk van Poederlee wordt heraanlegd Toon Verheijen

08 december 2019

08u40 0 Lille De tuin rond de kerk van Poederlee wordt vermoedelijk eind 2020 of begin 2021 heraangelegd. De tuin bestaat nu vooral uit (heel) oude graven waarvan er sommigen in slechte staat zijn en zand.

De bedoeling is dat de tuin omgetoverd wordt in een tuin met veel gras bloemen en planten. Sommige van de grafmonumenten zullen in de tuin geïntegreerd worden na overleg met de heemkundige kring. De werken kunnen pas ten vroegste over een jaar starten omdat het verwijderen van graven aan strikte regels is onderworpen. De aankondiging moet immers een jaar blijven staan. De nabestaanden mogen foto’s die aan de graven zijn bevestigd, de gedenksteen of voorwerpen die zich op dit graf bevinden, verwijderen. Dit kan vanaf 1 augustus 2020 tot 30 november 2020. Je moet dit wel vooraf laten weten aan de dienst burgerzaken. Vanaf 1 december 2020 worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en zullen ze verwijderd worden of geïntegreerd in de kerktuin. De kosten voor het verwijderen van de grafmonumenten worden volledig gedragen door de gemeente.