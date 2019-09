Transmigranten rijden verkeerde kant op Patrick Lefelon

16u49 0 Lille Vijf transmigranten hebben dit weekend alarm geslagen toen zij merkten dat hun vrachtwagen de verkeerde kant opreed. De truck zette koers richting Duitsland, terwijl zij naar Groot-Brittannië wilden.

De vijf volwassenen uit Iran en Irak waren op de parking van Jabbeke in een koelwagen met vlees gekropen. Zij hoopten dat die richting de kust zou rijden en zo het Kanaal naar Groot-Brittannië zou oversteken.

Zij waren al een eind voorbij Antwerpen toen zij merkten dat de vrachtwagen al Antwerpen was gepasseerd en verder koers zette richting Nederland. De lading was bestemd voor een klant in Duitsland.

De transmigranten belden zelf het noodnummer en vroegen de hulpdiensten in te grijpen. Ter hoogte van de afrit van Lille op de E313 werd de vrachtwagen aan de kant gezet. De wegpolitie bevrijdde de verstekelingen uit hun benarde positie en stelde hen ter beschikking van de dienst Vreemdelingenzaken.