Theater, wielerklassiekers op groot scherm en een kerstbar: horeca op de Lilse Bergen bruist weer

21 september 2020

14u14 0 Lille Corona was een zware dobber voor de nieuwe uitbaters van de horecazaken op de Lilse Bergen, maar met Feest aan het Water proberen ze dit najaar ondanks alles sinds lang weer echt leven in de brouwerij te brengen in het recreatiedomein. Wielerkoersen op groot scherm, theatervoorstellingen, een streepje muziek en tijdens de kerstvakantie zelfs een echte kerstbar met ‘Kerstmis aan het Water’. De Lilse Bergen zijn overigens vanaf vandaag gratis toegankelijk.

Piet Daneels, Michel Leysen en Bart Wouters ondertekenden eind vorig jaar op hun toch al een beetje gevorderde leeftijd - vijftigers voor alle duidelijkheid en Piet is 61 - een contract met de Lilse Bergen over de uitbating van de horecazaken waaronder de Eekhoorn en de Specht. Enkele weken later sloeg corona hard toe, maar de drie hebben volgehouden en gaan dankzij de samenwerking met de nieuwe directeur van de Lilse Bergen voor een top najaar. “Het aantal dagjestoeristen zal een historisch dieptepunt kennen en in plaats van 5.000 bezoekers op de topdagen waren dat er nu maar 1.000, maar we willen niet met een pruillip in de hoek gaan zitten kniezen”, zeggen Piet Daneels, Bart Wouters en Michel Leysen. “We zijn er in geslaagd om de vaste kampeerders weer echt een stekje te geven waar ze weer terechtkunnen en ook de dagjestoeristen vinden hun weg.”



Wielerklassiekers

De Eekhoorn is voortaan elke woensdag (11 tot 18 uur), vrijdag (vanaf 15 uur) en zaterdag en zondag (vanaf 11 uur) open. De komende maanden zal er regelmatig wel iets te doen zijn en dat altijd coronaproof uiteraard, dus ook met beperkte plaatsen. “We starten met theatervoorstellingen op 24, 25 en 26 september met ‘Tussen Zussen’ van Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten (reserveren kan via erichvoeten@telenet.be)”, zeggen de drie initiatiefnemers. “Daarna gaan we vier zondagen de wielerklassiekers uitzenden met het WK in Italië (27) september met pizza, op 5 oktober Luik-Bastenaken-Luik (Luikse balletjes met puree), op 19 oktober de Ronde van Vlaanderen (Vlaamse karbonade) en op 26 oktober Parijs-Roubaix (gehaktkasseien met krieken). We hebben immers geïnvesteerd in een groot televiescherm in de zaal die we daarvoor kunnen gebruiken. Reserveren is wel noodzakelijk via horecalilsebergen@gmail.com.”

Een van de toppunten moet ‘Kerstmis aan het Water’ worden. Dan toveren we héél de Eekhoorn en het terras om tot een gezellig kerstgebeuren van 20 december tot 3 januari Horeca op Lilse Bergen

Kerstmis

Daarnaast komt er in november nog een expo van keramiste Anita Fleerakkers, zijn de Lilse Bergen de startplaats voor de Onderox-wandelingen en zal de Lilse Bergen ook nog een passage zijn tijdens een nog nieuw uit te stippelen kerstwandeling van Toerisme Lille. Op 30 oktober volgt dan de eerste editie van ‘Weekendpub’, een soort van afterwork met de mannen van Qlinaria. Een van de toppers moet echter ‘Kerstmis aan het Water’ worden. “Dan toveren we héél de Eekhoorn en het terras om tot een gezellig kerstgebeuren van 20 december tot 3 januari”, zeggen de drie enthousiaste ondernemers. “Iedereen is dan welkom voor een lekker hapje, drankje en we plannen shows van Misty Moonlights Stille Nacht (dinershow), Formidabele Kerstmis van Connie Neefs, Lucas Van den Eynde en Hannelore Andries, Sylvester aan het Water, de Bijzonderste Kerstboom die wordt aangekleed door onze wereldkampioenen veldrijden en waarschijnlijk ook nog een nieuwjaarsduik.”

Cijfers

De Lilse Bergen heeft het seizoen afgeklokt met tussen juni en nu 55.000 bezoekers. Normaal zijn er dat over een heel seizoen zo'n 110.000. De 240 vaste kampeerplaatsen zijn uiteraard een certitude, maar de particuliere plaatsen hebben het vooral in juli goed gedaan, want dan was er 20 procent meer bezetting dan andere jaren. In augustus waren er dan weer een pak annuleringen. Globaal gezien zit ook de camping uiteraard op een historisch dieptepunt qua gebruikers.