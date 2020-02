Sunrise lost eerste namen: MATTN, Da Tweekaz en andere topnamen op affiche Toon Verheijen

21 februari 2020

17u12 0 Lille De organisatie van het dancefestival Sunrise op de Lilse Bergen heeft de eerste (grote) lading namen bekendgemaakt die op 26, 27 en 28 juni de duizenden festivalgangers moeten verwennen met de nodige beats. De artiesten zijn verspreid op tien verschillende stages.

Het gaat om Afro Bros, Androdemik, Bizzey, Brooks, Coone, D-Sturb, Da Tweekaz, DJ Licous, Freddy Moreira, GPF, Immer Hansi, Jebroer, Josylvio, K Motionz, Kav Verhouzer, Kriss Kross Amsterdam, Lil’Kleine, Lucas & Steve, Maduk, Mattn, Mark with a K & Mc Chucky, Mike Williams, Paul Elstak, Phuture Noize, Radical Redemption, Ran D, Robert Falcon, Ronny Retro, Sefa, Shirak, Snelle, Steff De Campo, Stuk, Sub Zero Project, The Partysquad, Tony Junior, Ummet Ozcan, Warface en Zonderling.

