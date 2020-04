Staminée De Crawaett trekt de baan op met trappistenpakket Toon Verheijen

21 april 2020

08u00 10 Lille Peter Van Glabbeek en Nadine Daems van Staminée De Crawaett zijn gestart met een origineel concept. Nu de cafés nog zeker tot 3 mei en vermoedelijk langer gesloten zijn, brengen ze het bier naar de klanten.

Het pakket van De Crawaett zijn niet zomaar wat flesjes, maar een netjes samengesteld pakket. Deze week gaat om enkele trappisten met onder meer ook bitterballen van La Trappe en kaas van Orval erbij. Vorige week deden ze hetzelfde met enkele streekbieren. “We houden het voorlopig wel bij leveringen in groot Lille omdat de meeste van onze klanten hier wonen. De reacties zijn positief al hoop ik ergens toch dat we het niet te lang moeten doen. We zien de klanten hier toch liever aan de toog zitten, maar op deze manier zien we ze toch weer eens even al is het van op een afstand.”