Spreuken op vitrines van 44 handelszaken om aandacht te vragen voor geestelijke gezondheid Toon Verheijen

01 oktober 2020

10u38 0 Lille De gemeente Lille en verschillende handelaars slaan de handen in elkaar en nemen opnieuw deel aan ‘Spreuken in het Straatbeeld’ in het kader van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Met spreuken op de etalages van lokale handelaars wil de gemeente haar inwoners oproepen om elkaar een helpende hand te reiken of een bemoedigend schouderklopje te geven wanneer ze het even moeilijk hebben.

“We zijn zeer blij met het enthousiasme waarmee onze handelaars reageerden op onze oproep om een spreuk te plaatsen”, zegt schepen Griet Verheyen (N-VA). “Op 44 handelszaken kan je tot 10 oktober een motiverende spreuk lezen.” De Lilse ondernemers mochten zelf kiezen welke boodschap op hun etalage kwam. Ze konden kiezen uit een lijst of zelf een mooie leuze insturen. Drie vrijwilligers Marijke Stryckers, Jes Proost en Greet Meulders hebben de spreuken mee aangebracht op de vitrines. “Dit is het tweede jaar dat ik help om de spreuken op de ramen van de handelaars te plaatsen”, zegt Jes Proost. “Ik krijg heel veel positieve reacties van mensen. Vorig jaar waren er inwoners die zo enthousiast waren dat ze de gemeente rondfietsten om alle boodschappen te ontdekken. In totaal heb ik dit jaar 20 spreuken geplaatst”.